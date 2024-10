Élections communales: Evere et Schaerbeek ont ouvert leurs bureaux en retard, mais pourquoi? 

Les bureaux de vote ne pouvaient donc pas ouvrir leurs portes. Il a fallu faire le tour des écoles de la commune pour redistribuer les sacs dans les bons bureaux : "On a simplement redispatché le matériel nécessaire dans les bureaux auxquels ils étaient destinés. Finalement, vers 8h-8h05, tous les bureaux étaient ouverts, donc il n'y a eu que quelques secondes, dans le pire des cas, de retard pour les électeurs", explique Olivier Dupont, le président du bureau de vote d'Evere.

"C'était une petite demi-heure à laquelle il fallait s'attendre malheureusement, mais voilà, une solution a été trouvée assez rapidement, puisque les services communaux ont pu s'activer et que tout le dispositif était déjà en place, il n'y aura aucune incidence. Là, les opérations de vote sont tout à fait actives et en ordre, et donc a priori, il n'y aura pas d'incident. On peut espérer que les bureaux pourront fermer à l'heure prévue", termine-t-il.