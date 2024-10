"On n'est pas du tout préparé": Ce président de bureau regrette le manque de formation des assesseurs

Ce matin, au moment d'ouvrir les bureaux de vote, certains présidents ont été confrontés à quelques difficultés. Certains assesseurs ne sont pas vraiment préparés à cette tâche. C'est ce qu'a indiqué Olivier, un président de bureau de Liège, à notre journaliste sur place.

"Il y a des informations qui restent manquantes. On arrive, on n'est pas du tout préparé, donc on apprend sur le tas, on vérifie les documents qui nous ont été donnés, on essaye de faire avec et de s'arranger", expliquait-il ce matin.