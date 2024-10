Élections communales: coup de sonde ce matin à Liège où les électeurs réclament "du changement"

"Si on, veut que ça change, on est quand même obligé de faire parler de notre voix, d'avoir l'opportunité de choisir nos élus et de voir un petit peu ce que ça va donner par après", argumente ensuite un électeur.

Ensuite, une autre jeune citoyenne s'exprime sur ses souhaits pour sa ville. "Ce que je veux voir pour ma ville : des espaces verts, de la police de proximité, quelque chose de très citoyen et très dans le partage, qui est ce que moi, j'aime dans la ville de Liège. Si on veut que ça change, voilà".

"À côté de la poussée des MR-Engagés, on a senti durant la campagne qu'un certain nombre de personnes pourraient revenir à d'autres votes", a confié Willy Demeyer alors qu'il arrivait sur le site du groupe scolaire de Jupille-Bruyères pour voter. Vivant à Jupille depuis de nombreuses années, c'est là-bas qu'il a achevé sa scolarité primaire. Comme il en a l'habitude, c'est à pied qu'il s'est rendu à son bureau de vote, saluant au passage de très nombreuses personnes.

Pour ces élections communales, à l'instar des élections régionales, le PS de Willy Demeyer s'est allié à la coopérative politique VEGA pour ainsi présenter une liste commune PS+. "La campagne s'est bien passée, sans agressivité et avec une bonne tenue des débats. Les personnes qui ont animé les débats n'ont d'ailleurs pas manqué de le souligner. La sécurité, le tram ou encore la toxicomanie font partie des grands enjeux même si, concernant la toxicomanie, les gens commencent à comprendre que c'est un problème beaucoup plus large et qui dépasse l'échelon local", a-t-il indiqué.

Willy Demeyer est bourgmestre de Liège depuis 1999, époque à laquelle il a été amené à remplacer Jean-Maurice Dehousse. A 65 ans, il brigue donc un 5e mandat de bourgmestre. Un mandat qu'il pourrait ne pas mener jusqu'au bout de la législature. On peut imaginer que cela serait au profit de l'ancienne ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, actuellement députée wallonne, qui a été parachutée à Liège et qui pousse ainsi la liste PS+. "Ou une autre personne. Cela dépendra des résultats", a-t-il relevé. "Je suis là pour terminer ce que je n'ai pas pu faire à cause du Covid et des inondations."

Willy Demeyer souligne également que lors des débats, "90% des problématiques ont rencontré un large consensus. Pas toujours sur la méthode mais il y avait une forte convergence". Ce qui donne des indications sur les possibilités de future majorité. À l'issue des élections communales de 2018, le PS avait formé une majorité avec le MR, le CDH n'ayant pas réalisé un résultat suffisant pour se maintenir dans la majorité à Liège.

Le rapport de force, une convergence de programme et une bonne ambiance de travail sont, pour Willy Demeyer, les trois éléments les plus importants pour envisager une majorité. Et d'ajouter qu'avec le MR, "on a affronté toutes les crises".