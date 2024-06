Enquête sur des agressions sexuelles en pensionnat au Royaume-Uni

Dans un livre publié en mars et intitulé "A Very Private School" (Une école très privée), Charles Spencer, frère de la première épouse du roi Charles III, avait affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles et de châtiments corporels lorsqu'il était élève en internat à Maidwell Hall.

Dans la foulée, l'école privée avait présenté ses excuses, se disant "consternée" par ces révélations.