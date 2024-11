Formation d'un gouvernement fédéral: De Wever ce lundi chez le Roi pour un nouveau rapport

Le 12 novembre dernier, le Roi Philippe a décidé d'octroyer à Bart De Wever deux semaines "pour sortir de l'impasse", selon les termes utilisés par le Palais.

Trois jours plus tard, une issue était trouvée. Vooruit, qui avait claqué la porte, s'est dit prêt à reprendre les négociations. Les socialistes flamands ont salué la nouvelle note présentée par le formateur, comprenant selon eux, "enfin des ouvertures, y compris pour une plus grande contribution des plus gros patrimoines."