Formation fédérale: Bart De Wever doit voir le Roi demain, à quoi faut-il s'attendre?

Ce lundi, Bart De Wever va sans doute expliquer les six derniers jours de négociation, et le formateur devrait aussi expliquer les étapes futures. Par exemple, la coalition Arizona discutera la semaine prochaine de thématiques telles que la justice, la sécurité, ou encore l'asile et la migration.

Pour le moment, il n'y a pas de crise, pas de tensions particulières, ce qui est plutôt bon signe mais aucun dossier n'est totalement clôturé. Et s'il n'y a pas un accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Le rendez-vous est prévu Palais Royal.