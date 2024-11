"On sent une énergie": Ecolo annonce une forte augmentation de nouveaux membres depuis les élections de juin

Malgré sa défaite électorale en juin, le parti Ecolo connaît une hausse notable de son nombre d'adhérents, avec "plus de 10 %" de membres supplémentaires. Une dynamique que la co-présidente Marie Lecocq explique par une énergie nouvelle et une volonté de refondation collective.

Cette situation pousse le parti à entamer une phase d’évaluation approfondie et de refondation. Mais pour Ecolo, cette démarche ne se fera pas à huis clos : "Nous avons décidé d’ouvrir ce processus à la société civile, à toutes celles et ceux qui souhaitent y participer, pour refonder le parti sur des bases solides".

Une augmentation des membres

Malgré cette période difficile, Ecolo attire de nouveaux adhérents. Depuis juin, le parti a enregistré une augmentation de plus de 10 % de son nombre de membres. Marie Lecocq s'en réjouit : "On sent qu’il y a une énergie, une envie de participer à ce projet. Certains viennent nous dire les erreurs que nous avons commises, mais aussi ce que nous pourrions améliorer. Cela montre que notre projet politique reste pertinent et mobilisateur".

Cette hausse reflète un regain d'intérêt pour le parti écologiste, dans un contexte où les enjeux environnementaux demeurent cruciaux. Interrogée sur les résultats décevants de la COP 29 en Azerbaïdjan, Marie Lecocq a critiqué l’attitude de plusieurs pays : "Certains pays du nord ont été lâches sur l’accord signé. Ils ne prennent pas leurs responsabilités".