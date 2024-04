Groen demande au ministre de la Justice de réexaminer l'exécution des peines courtes

Groen demande au ministre de la Justice Paul Van Tigchelt "d'examiner si l'exécution des courtes peines peut - temporairement - être ralentie et éventuellement remplacée par un recours accru à la surveillance électronique". Il s'agit de l'une des mesures de crise proposées par le parti pour lutter contre la surpopulation et les violations des droits de l'homme dans les prisons.

Une grève illimitée est en cours dans les prisons belges depuis 22 heures lundi. Les trois principaux syndicats ont appelé à cette action après l'échec des négociations avec le ministre de la Justice concernant la surpopulation et le manque de personnel.

Le parti plaide ainsi pour une accélération de la construction des maisons de détention et la réintroduction de la libération anticipée pour certains détenus qui sont à moins de six mois de la fin de leur peine et qui remplissent certaines conditions. "Mais cela ne concerne évidemment pas les détenus pour des délits de terrorisme ou des délits moraux",a précisé le député Stefaan Van Hecke, spécialiste justice de Groen.

Les Verts demandent également que l'on se penche à nouveau sur la question des internés et du retour des criminels étrangers dans d'autres États membres de l'Union européenne. Ils appellent en outre à reconsidérer le choix de l'application effective des courtes peines même si le parti se montre prudent sur la question.

Groen presse enfin le ministre de "désamorcer" la situation et insiste sur la nécessité d'un dialogue entre le ministre et le personnel.