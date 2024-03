"Ils disaient tous que tout avait été mis en place": Paul Magnette réagit au décès du policier tué à Lodelinsart

Ce lundi, une perquisition a dégénéré à Lodelinsart, provoquant la mort d'un policier. Un autre est toujours entre la vie et la mort et un troisième est blessé. Après cet événement tragique, il faut tirer les bonnes conclusions. "J'ai participé à la réunion d'analyse avec les principaux dirigeants de la police fédérale, évidemment l'enquête approfondie doit le confirmer, mais ils disaient tous que tout avait été mis en place, que la préparation était impeccable, que ce sont des policiers extrêmement bien entrainés, bien équipés, mais malheureusement, ce sont toujours des opérations très dangereuses, et là, on avait affaire à un forcené", a déclaré Paul Magnette.

Dans le même temps, des policiers de Charleroi ont été arrêtés pour complicité dans des trafics de stupéfiants. "Je ne suis pas dans l'enquête, mais d'après le procureur du roi, il n'y avait pas de lien entre ces deux affaires. Moi, je me réjouis qu'il y ait une enquête, parce que quand il y a des pommes pourries dans le panier, il faut les identifier, les sortir et les sanctionner. On a besoin de forces de police en pleine capacité, intègres. S'il y en a dans le lot, et c'est une infime minorité, mais s'il y en a, il faut les écarter", a réagi le bourgmestre de Charleroi.