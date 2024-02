"Il est temps de mettre fin à cette spirale": la mesure forte de Jean-Marc Nollet contre les problèmes liés à la drogue

Depuis plusieurs jours, l'actualité ne parle que de drogue et de fusillades à Bruxelles. Face à cette situation, faut-il davantage de répression, comme le plaide même le parti socialiste ?

"Il est temps, effectivement, de mettre fin à cette spirale. Il faut pouvoir protéger les citoyens, (...) et pour cela, il faut trois dimensions : premièrement, renforcer les moyens de la police et de la justice. deuxièmement, il faut absolument s'attaquer aux réseaux de trafiquants. Et enfin, il faut aussi s'attaquer aux armes. Il est extrêmement important de contrôler, de limiter et d'interdire la détention d'armes".