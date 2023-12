La Belgique bonne élève de la transition numérique malgré une infrastructure à la traîne

La Belgique est parmi les bons élèves européens en termes de transition numérique des entreprises et des services publics, mais pointe un bilan mitigé quant aux compétences numériques de sa population et à l'infrastructure, ressort-il jeudi du premier Belgian Digital Economy Overview, une étude annuelle du SPF Économie sur la transition numérique en Belgique.

Cette étude est menée dans le cadre du Digital Decade Policy Programme (DDPP), un programme destiné à convertir l'Union européenne en leader numérique d'ici à 2030. Chaque pays de l'UE doit envoyer tous les deux ans sa feuille de route autour de quatre axes: les compétences numériques, les infrastructures, la transition des entreprises et des services publics.

Un bilan provisoire montre les "bons" résultats de la Belgique en 2022, ont révélé jeudi la présidente du SPF Économie Séverine Waterbley et le secrétaire d'État à la Digitalisation Mathieu Michel. Les Belges sont ainsi friands du commerce en ligne avec plus de trois quarts de la population ayant déjà réalisé un achat sur Internet en 2022. Plus de 28% des PME belges proposent par ailleurs des achats en ligne, soit 6 points de pourcentage de plus que la moyenne européenne. Une confirmation de la transition numérique des entreprises, précise le SPF Économie.