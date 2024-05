La Flandre recherche un partenaire privé pour élargir le Ring dans la zone de Zaventem

Le gouvernement flamand souhaite réaménager la partie du Ring de Bruxelles situé aux environs de Zaventem avec un partenaire privé. À cet effet, il recherchera un consortium privé "qui sera responsable de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien de l'infrastructure", a indiqué vendredi la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld). Le coût du projet est estimé à 1,2 milliard d'euros (hors TVA). Les travaux débuteront au plus tôt en 2026.

Le réaménagement du Ring de Bruxelles dans la zone de Zaventem s'inscrit dans un programme plus large de travaux d'élargissement de l'anneau routier qui ceinture en grande partie la capitale.

Les travaux dans la zone de Zaventem se situent entre l'échangeur entre le Ring et l'E19 vers Malines, et celui entre le même Ring et l'E40 vers Liège. L'objectif est d'y développer deux flux de circulation distincts par sens. Une desserte sera réservée au trafic dit local et une autre sera affectée au trafic de transit.