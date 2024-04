La modernisation de la comptabilité wallonne adoptée en commission du parlement régional

La commission Budget du parlement wallon a approuvé, mardi, un projet de décret modernisant l'organisation comptable, financière et budgétaire de la Région.

Le projet de décret - qui dépoussière le décret WBFin datant de 2011 - introduit notamment dans la législation régionale des notions telles que le spending review - la revue des dépenses - dans la préparation des budgets ou encore la mise en œuvre du principe obligatoire d'une consolidation budgétaire et comptable. Celle-ci doit permettre d'avoir une vue complète des finances publiques, y compris des comptes des unités d'administration publique (UAP) de type 3.

Couplé à la création du Centre d'expertise stratégique fiscale, financière et budgétaire et à la trajectoire de soutenabilité de la dette, ce texte permettra de professionnaliser la gestion budgétaire de la Wallonie alors que son budget a quasiment triplé en 15 ans, en raison des transferts de compétences, sans que les capacités suivent, a expliqué durant les débats le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont.

Le texte prévoit en effet le renforcement de la gouvernance de suivi budgétaire de ces unités d'administration publique via, entre autres, une collaboration entre les réviseurs d'entreprise et la Cour des comptes. Ces derniers travailleraient en outre avec l'Inspection des finances et un service commun d'audit dans le cadre d'un audit unique - un "single audit" - dont le principe est lui aussi inscrit dans le décret.

Ce dernier a été approuvé par la majorité PS-MR-Ecolo. Les Engagés et le PTB se sont quant à eux abstenus.