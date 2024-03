"Le PTB se ramollit complètement": Ahmed Laaouej critique la taxe des millionnaires, revue par le parti des travailleurs

"On essaye de trouver des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas. Donc ça veut dire que quand on est à 3 millions d'euros de patrimoine financier, pour le PTB, ça veut dire qu'on n'est pas riches, poursuit-il. C'est quand même très étonnant. Sur ce sujet-là, le PTB se ramollit complètement. Nous maintenons l'idée qu'il faut les prélèvements, les contributions sur les patrimoines financiers de plus d'un million d'euros. C'est ce que nous avons fait avec la contribution des comptes titres. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à dire qu'au moins nous, nous continuons à engranger du résultat là où le PTB fait du blabla".