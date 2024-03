L'Inami lance sa campagne "Stress, solitude, anxiété, ne les laissons pas s'installer"

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) lance lundi une campagne de sensibilisation sur les signes précurseurs des problèmes psychologiques tels que le stress, l'anxiété et la solitude. La campagne renvoie au site web parlonsen.be qui permet de trouver un réseau de santé mentale à proximité.

Sur les affiches de la campagne, intitulée "Stress, solitude, anxiété, ne les laissons pas s'installer", l'Inami représente ces sentiments négatifs comme des créatures imposantes, sans pour autant être effrayantes. L'institution insiste sur l'importance d'une prise en charge rapide afin d'éviter que ces symptômes de mal-être s'enracinent et soient à l'origine de problèmes de santé mentale plus graves.

"La campagne s'adresse au grand public, car nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés directement ou indirectement à des problèmes psychologiques", souligne l'Inami. "Nous accordons une attention particulière aux jeunes de moins de 24 ans, aux parents et à l'entourage des enfants, ainsi qu'aux seniors âgés de 65 ans et plus. Ces personnes sont souvent moins enclines à consulter un psychologue ou un orthopédagogue en cas de mal-être."