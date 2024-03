Les clés de la Maison Blanche: en quoi l'âge de Joe Biden pourrait-il influencer les élections?

"Rendons-nous compte, il devient président à 82 ans. S'il finit son mandat, il pourra aller jusqu'à 86 ans. Alors quelle que soit sa forme physique, on peut tout de même penser qu'il est un petit peu âgé", explique ainsi Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB. "Par rapport à ses trous de mémoire, alors il faut tout de même se rendre compte qu'il a sans cesse l'ensemble des médias braqués sur lui. Il faut rappeler aussi qu'il est coutumier dans toute sa carrière, des bourdes, des lapsus. Il en a fait beaucoup. On sait en plus qu'à l'origine, il était bègue. Il a vraiment appris à parler de manière à pouvoir s'adresser aisément à différentes foules".

Lapsus, erreurs lors de ses discours... Joe Biden n'est décidément plus tout jeune et cela se fait sentir dans ses apparitions publiques. Pourtant, malgré les maladresses évidentes, le Président des Etats-Unis affirme que sa "mémoire va bien". 64% américains, quant à eux, estiment pourtant que ni Biden ni Trump ne sont aptes a exercer un second mandat.

Actuellement, l'âge des candidats aux présidentielles américaines semble s'allonger de plus en plus. Seuls Kennedy et Obama étaient en dessous de la cinquantaine lors de leur premier mandat. Biden et Trump s'approchent davantage de la nonantaine, une situation qui pourrait compromettre l'élection de l'un ou de l'autre.

"C'est un élément, un handicap pour Joe Biden", confirme Serge Jaumain, avant d'ajouter malgré tout, les opposants de Biden ne vont pas automatiquement voter pour Trump. "Si c'est un duel, comme cela semblait le cas, entre Joe Biden et Donald Trump, la grande inconnue seront surtout les personnes qui n'iront pas voter et c'est eux qui risquent de faire élire la personne pour laquelle ils ne voulaient de toute manière pas voter. Il y a donc quelque chose d'assez particulier dans cette campagne et finalement d'assez triste et d'assez inquiétant", explique-t-il.

Un boulot compliqué pour un vieil homme

Joe Biden est régulièrement attaqué par son adversaire, Donald Trump, concernant son âge. Pourtant, ce dernier est à peine plus jeune que l'actuel Président. La vieillesse de Biden est ici utilisée comme "argument pour attaquer son adversaire" et l'humilier publiquement. Une tactique qui fonctionne, mais qui comporte tout de même quelques limites puisque la présidence de Joe Biden est, de manière générale, une réussite. "C'est en grande partie grâce à son équipe. Il a une des meilleures équipes autour de lui que l'on a vu ces dernières années. Il a pu reprendre une série de personnes qui avaient travaillé avec Obama, donc il est arrivé avec une équipe bien préparée qui a pu ainsi engranger toute une série de succès", souligne le professeur.