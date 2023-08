Marre de votre compte épargne à 0,5%? Voici tous les détails du nouveau bon d'État belge qui bloque votre argent pendant 1 an

Le nouveau bon d'État à un an, qui sera émis le 4 septembre, aura un coupon brut de 3,30% et un rendement net de 2,81%, notamment grâce au précompte mobilier temporairement réduit. Explications.

Depuis plusieurs années, en Belgique comme ailleurs dans le monde, les comptes épargne traditionnels des banque frôlent le plancher (on est longtemps resté sous la barre des 0,5% d'intérêt). Un léger rebond a eu lieu au début de l'année 2023, et les banques ont lancé de nouveaux comptes épargne (hélas, il faut ouvrir un nouveau compte, votre ancien n'est pas automatiquement transformé...) avec des taux plus intéressants, jusque 1,5% de rendement annuel.

Un bon d'État, c'est la même chose. Sauf que celui annoncé par le ministre des Finances ce mardi est particulièrement intéressant, car il ne bloque la somme que pour 1 an, et qu'il affiche un taux d'intérêt net de 2,81%.

Il s'agit de la troisième émission de bons d'État cette année, mais la première avec une durée courte d'un an. La campagne de mars avait permis de récolter 262,3 millions d'euros, le montant le plus élevé depuis décembre 2011.

Le ministre Van Peteghem appelle par ailleurs à nouveau les banques à "assumer leurs responsabilités" et à augmenter davantage les taux d'épargne "dans la mesure du possible". "Nos ménages et nos isolés méritent un rendement de leur épargne conforme aux conditions du marché", souligne-t-il. "L'écart entre les intérêts perçus par les banques et ceux qu'elles versent aux épargnants reste trop important. C'est pourquoi nous avons décidé d'émettre un bon d'État très proche du livret d'épargne classique avec une durée unique d'un an et le même précompte mobilier de 15%."

Avec cette nouvelle émission, le ministre espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers.

"Du gagnant-gagnant pour l'État et l'épargnant"

L'émission de nouveaux bons d'État à un an, au rendement net annoncé de 2,81%, est un investissement "gagnant-gagnant pour l'État et pour les petits épargnants", estime Bertrand Candelon, économiste et professeur de finance à l'UCLouvain.

"Le rendement proposé reste meilleur que les comptes d'épargne actuels. Pour les particuliers, c'est intéressant", réagit l'économiste Bertrand Candelon. "Même si les taux de ces comptes d'épargne vont probablement augmenter, le rendement proposé par ces bons d'État est pour l'instant plus intéressant sur un an. Le précompte réduit à 15% est également un avantage. Cela offre une possibilité supplémentaire d'épargne pour les particuliers".

Le professeur de l'UCLouvain rappelle que ces bons permettront à l'État belge "d'emprunter plus facilement, même si les taux risquent d'augmenter sur le long terme". Selon l'Agence de la dette, les taux d'intérêt sur les emprunts ont déjà grimpé de près de 1% par rapport à 2022.