"Même sa maman l'a dit": Vooruit reconnaît que les propos de Conner Rousseau sont "racistes"

"On m'a demandé une centaine de fois ces derniers jours si nous pensions que les propos de Conner Rousseau étaient racistes et sexistes. Oui, nous le pensons, même sa maman l'a dit", a déclaré Melissa Depraetere sur Qmusic.

La nouvelle présidente de Vooruit Melissa Depraetere et la ministre Caroline Gennez ont toutes deux explicitement qualifié de "racistes" les propos tenus par Conner Rousseau.

Lors de l'émission De Zevende Dag dimanche, Melissa Depraetere avait estimé qu'il appartenait aux tribunaux de déterminer si les déclarations de l'ancien président des socialistes flamands étaient racistes.

La ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez, s'est exprimée dans le même sens un peu plus tard dans l'émission De Ochtend sur Radio 1. "Je n'ai aucun problème à nommer ces déclarations comme telles. C'est ce qu'elles sont. Elles sont non seulement fausses, mais aussi racistes et sexistes. C'est la seule qualification correcte. Tous les mandataires condamnent très fermement ces déclarations faites au cours de cette nuit d'ivresse", a-t-elle pointé.