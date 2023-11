"On ne me fera pas croire que les enfants prématurés dans les couveuses sont des terroristes": Ahmed Laaouej charge "le gouvernement d'extrême droite d'Israël"

Ahmed Laaouej (PS), chef de file des députés socialistes au Parlement fédéral, était l'invité de 7h50 de bel RTL ce mardi matin. Plutôt discret par rapport au conflit au Moyen-Orient, Ahmed Laaouej est sorti du silence au micro de Martin Buxant. Et les positions sont assez tranchées, comme souvent depuis le début du conflit.

"On veut dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par le gouvernement d'extrême droite israélien dirigé par Netanyahou. Quand on fait un blocus et qu'on affame les populations, quand on coupe l'eau et l'électricité, quand des enfants risquent de mourir car leur couveuse n'est plus alimentée... C'est un massacre gigantesque qu'il faut stopper. Nous demandons un cessez-le-feu complet", a-t-il déclaré.