Nous sommes allés à Charleroi, dans la ville de Paul Magnette: comment est-il perçu chez lui?

Ce soir dans la foulée du RTL info 19h, Paul Magnette sera face aux Puncheurs. Chaque mercredi, les présidents de parti viennent répondre aux questions de Christophe Deborsu et Martin Buxant. Notre sondage montre que 86% des Wallons et des Bruxellois le connaissent... Mais l'apprécient-ils ? Nous sommes allés rencontrer des habitants de son fief, Charleroi.

Paul Magnette, c'est le bourgmestre de Charleroi depuis 2012. Il est également président du Parti Socialiste et sera face aux Punchers ce mercredi soir sur RTL-TVi. Afin de prendre la température, nous nous sommes rendus chez lui, à Charleroi, afin de voir comment les citoyens le percevaient.

André, un Carolo, n'est pas le plus convaincu. "La devise du bourgmestre depuis longtemps, c'est de coller des stickers où il est noté 'Charleroi, j'y crois', en tout cas moi, ça fait longtemps que je n'y crois plus"' dit-il. "J'en étais contente, mais maintenant, c'est kif-kif", note une autre dame. "C'est tout du béton à Charleroi maintenant ! Ça n'est plus un piétonnier, c'est un bétonnier".