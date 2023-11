"Si tu es là, je ramasse plus d'argent": un document de police accable Marie Arena dans le Qatargate

Des éclaircissements dans l'affaire du Qatargate: un document de 11 pages (un PV de la police reprenant des informations issues d'une note de la Sûreté de l'État), compile, entre autres, des échanges téléphoniques et écrits entre Marie Arena et Panzeri. Le nom de Michel Claise y est également repris. L'information a été relayée par plusieurs journaux ce matin.

Les échanges semblent démontrer que Marie Arena avait un rôle de premier plan dans le réseau de Panzeri. "Si tu es là, alors je ramasse plus d'argent", lui aurait-il dit en août 2022. Ils auraient échangé, toujours selon ce document, de plusieurs pays - dont le Qatar - avec lesquels Arena et Panzeri ont eu des contacts, ainsi que d'argent.

Le PV énumère notamment une série d'échanges entre Marie Arena et Antonio Panzeri. Cet ex-député italien est le cerveau présumé du Qatargate. Il avait été arrêté en décembre 2022, puis libéré sous conditions en septembre dernier. Marie Arena n'a pas fait l'objet de poursuites, mais les enquêteurs se sont penchés sur son rôle dans cette affaire.

Le 19 juillet 2023, un peu plus de 280.000 euros ont été retrouvés, en liquide, chez Ugo Lemaire, le fils de l'eurodéputée. Elle a toujours nié son implication dans le Qatargate.

Le document nous apprend que, selon la Sûreté de l'État, "Arena semble avoir reçu des autorités qataries une Rolex et un collier". Elle aurait aussi été "citée et partie prenante" lors "des calculs de rémunérations du Qatar pour le travail réalisé par Panzeri".

Il est notamment indiqué qu'Arena est citée comme faisant partie "du quadriumvirat “Cozzolino/Moretti/Arena/Tarabella pour la résolution de problèmes en faveur du Qatar". On peut aussi y lire que "Arena va effectuer un voyage en compagnie de Panzeri et Figa Talamanca au Qatar en mai 2022. Lors de ce voyage, Panzeri va instruire Arena concernant les droits des travailleurs".

La déportation de Michel Claise

Le document, qui date d'avril 2023, cite aussi le juge d'instruction Michel Claise, qui était en charge du dossier du Qatargate. Ce n'est que deux mois plus tard, le 19 juin dernier, qu'il s'est finalement déporté. Cette décision était liée à la proximité entre son fils, Nicolas, et celui de Marie Arena, Ugo Lemaire. Les deux hommes ont un commerce de CBD légal, du cannabis sans les effets du THC, BRC & Co.

Nicolas Claise et Ugo Lemaire se sont, à plusieurs reprises, déplacés au Maroc, dans le cadre de ce commerce. Le PV indique que la police avait envoyé à Michel Claise un rapport sur les déplacements du fils de Marie Arena.