"Tout doit être fait pour arrêter cette catastrophe": Alexander De Croo plaide pour la fin des attaques et la libération des otages à Gaza

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a appelé jeudi en séance plénière de la Chambre à la fin de la "catastrophe humanitaire" en cours à Gaza et en Cisjordanie.

"Tout doit être fait pour arrêter le développement de cette catastrophe humanitaire à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la région. Tout doit être fait aussi pour que cessent les attaques terroristes et que les otages soient libérés", a lancé le chef du gouvernement en réponse à des questions de Malik Ben Achour (PS) et Peter Mertens (PTB).

La Belgique plaide pour un cessez-le-feu humanitaire depuis le 26 octobre. Plusieurs hôpitaux subissent, parfois directement, les conséquences de l'opération militaire israélienne dans la Bande de Gaza. "Le ciblage des hôpitaux n'est pas acceptable", a souligné M. De Croo qui s'est inquiété de l'indisponibilité de plus de la moitié des lits dans cette zone. "Le respect du droit humanitaire doit primer", a-t-il ajouté.