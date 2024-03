Un nouveau décret visant à avoir un nombre maximum d'élèves par classe voit le jour, les professeurs pas satisfaits: "Ce texte est insuffisant"

Instaraution d'un quota d'élèves par classe

Le nouveau décret ne change pas les normes d'encadrement actuellement en place dans le primaire : 24 élèves maximum dans les deux premières années et 28 de la 3e à la 6e primaire. Et dans le secondaire : 24 élèves durant les deux premières années, et puis de 22 à 32 élèves selon les années et les filières. Il en introduit toutefois un pour le niveau maternel, où il n'existait jusqu'à présent aucune norme. Le texte prévoit ainsi au moins un enseignant équivalent temps-plein (ETP) par groupe-classe de 24 enfants au maximum.

Le vote des politiques

Le texte a été approuvé mardi en commission par la majorité PS-MR-Ecolo. L'opposition PTB a également voté pour, malgré des propos très critiques de son député, Jean-Pierre Kerckhofs. "La montagne a accouché d'une souris", a notamment jugé l'élu communiste. "Vous faites sortir les dérogations par la porte pour les faire rentrer par la fenêtre", a-t-il notamment lancé à l'adresse de la ministre Caroline Désir, à l'origine du texte.

Également sur les bancs de l'opposition, Les Engagés se sont, eux, abstenus. Marie-Martine Schyns a notamment dit redouter une augmentation de la charge administrative pour les directeurs d'écoles avec ces nouvelles dispositions.