Un site interactif lancé pour rendre le budget fédéral plus "compréhensible"

Bosa, le service public fédéral Stratégie & Appui, a dévoilé mardi, en présence de la secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand, un nouvel outil interactif destiné à rendre plus "compréhensible" et "accessible" le budget fédéral. Il est ainsi possible en quelques clics de découvrir comment sont calculées les recettes et dépenses à moyen terme.

Le tableau interactif proposé par Bosa se compose de deux grands tableaux : l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses. Ceux-ci sont décomposés en plusieurs sous-catégories, permettant de découper le budget selon les secteurs. Il est ainsi possible de découvrir que les recettes fiscales représentent près de deux tiers des recettes globales ou que les pensions composent près de la moitié du montant consacré à la sécurité sociale. Des informations complémentaires ainsi que des liens externes sont prévus pour expliquer ce que représente chaque catégorie. Le tableau global, qui montre actuellement les chiffres prévus pour 2024, dévoile que le gouvernement fédéral doit trouver 17,4 milliards d'euros pour que le prochain budget soit à l'équilibre.

"Ce projet initié par ma prédécesseure Eva De Bleeker et mis en place par les équipes de Bosa présente le budget fédéral de manière pédagogue et créative", se félicite la secrétaire d'État Alexia Bertrand. "Le budget peut sembler être une matière aride, mais c'est fondamental. Je crois à l'éducation financière et je me rends compte en allant dans les écoles que beaucoup n'ont pas une compréhension de la matière financière de base. Il est donc important d'éduquer et de montrer de façon claire et accessible ce que représente un budget fédéral".