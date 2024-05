Un traitement volontaire sous conditions pour les personnes souffrant de maladie mentale

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière un projet de loi visant à mieux protéger les personnes souffrant de maladie mentale. La loi concerne plus précisément la possibilité de protéger une personne et son entourage lorsque cette personne est atteinte d'un trouble psychiatrique, qu'elle présente un danger et qu'il n'y a pas d'alternative.