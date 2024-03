Une première étape vers la victoire? Selon une analyse, le PS et le MR sont les partis francophones qui provoquent le plus de réactions sur les réseaux sociaux

Partager:

Le Parti socialiste et le Mouvement réformateur, au niveau francophone, ainsi que la N-VA et le Vlaams Belang, en Flandre, sont les partis qui provoquent le plus de réactions sur les principaux réseaux sociaux, selon un nouvel outil d'analyse du cabinet de conseil Gosselin & de Walque présenté jeudi. Ce résultat émane d'un baromètre "Mozaiiq" sur base de près de 30 millions de publications ces trois derniers mois. Les réactions, commentaires et partages des publications de milliers de personnalités et institutions publiques, partis politiques et médias ont été analysées sur Facebook, Instagram, YouTube, X (anciennement Twitter) et LinkedIn. "Cet outil d'intelligence stratégique permet de mieux refléter l'impact de ces publications sur les réseaux sociaux", assurent les consultants. "Le nombre de vues ne permet pas de connaître l'influence d'une publication.

La portée - soit le nombre de réactions, commentaires et partages - semble être un critère plus objectif et intéressant, car elle se base sur l'action des personnes". Le premier baromètre politique de Mozaiiq dévoile ainsi que les comptes du président du PS Paul Magnette, avec une portée de 113.000 réactions, et du président du MR Georges-Louis Bouchez, avec 104.000 réactions, sont ceux qui font le plus réagir en Belgique francophone. Ils devancent le compte du parti d'extrême-droite Chez Nous, qui ne dispose d'aucun mandataire politique, mais se positionne sur les réseaux sociaux avec une portée de 95.000 réactions. À lire aussi "Nous avons besoin d’une politique de droite": Georges-Louis Bouchez n'exclut pas de quitter le pays si rien ne change après les élections En comptant tous les mandataires d'un même parti (à l'exception de l'échelon local), le PS (811.000 réactions) et le MR (509.000) caracolent en tête. Ils obtiennent même ensemble un total supérieur à l'ensemble des autres partis francophones. Le baromètre démontre par ailleurs que les publications sponsorisées ne font pas forcément grimper le nombre de réactions dans le sud du pays, à l'image du PTB, leader des publicités sur les réseaux sociaux, mais quatrième du baromètre avec 188.000 réactions. En Flandre, la N-VA (1,441 million de réactions) et le Vlaams Belang (1,223) dominent largement le baromètre, et font mieux à eux deux l'ensemble des autres partis flamands analysés. Les deux partis nationalistes sont par ailleurs les plus dépensiers en termes de publications sponsorisées.