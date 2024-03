"Nous avons besoin d’une politique de droite": Georges-Louis Bouchez n'exclut pas de quitter le pays si rien ne change après les élections

"La naissance de mon fils a rendu les choses plus urgentes et plus concrètes. Non pas que j’étais un théoricien déconnecté de la réalité, bien au contraire, mais ce que je savais, je le ressens aujourd’hui presque physiquement. Beaucoup de choses doivent changer pour que mon enfant puisse grandir dans une région, un pays, un continent qui va de l’avant. L’Europe, la Belgique et surtout la Wallonie sont de plus en plus à la traîne. Nous nous mettons constamment des bâtons dans les roues", lâche "GLB".

Le Montois explique d'ailleurs envisager de quitter le pays, si les choses ne changent pas, notamment si aucun accord de coalition pour réformer le pays sur le plan socio-économique n'est trouvé après les élections. "Cela n’arrivera pas, j’en suis sûr, mais on ne valorise plus le travail, on attend trop de cadeaux, on n’ose plus aller de l’avant. Nous avons besoin d’une politique libérale et de droite. Je ne souhaite pas que les quatre dernières années se répètent", dit-il.