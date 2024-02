Une proposition de loi Ecolo-Groen prise en considération

Depuis que les agriculteurs sont descendus dans la rue afin de réclamer de meilleurs revenus, plusieurs propositions de loi ont été déposées à la Chambre.

Celle des écologistes, portée par Séverine de Laveleye et Gilles Vanden Burre, propose l'indexation automatique et obligatoire du prix en cas d'évolution du prix des facteurs de production et des produits agricoles. Elle envisage aussi l'interdiction de la vente à perte pour les produits agricoles et alimentaires, pour permettre aux agricultrices et agriculteurs d'obtenir au minimum un prix égal à leurs coûts de production.