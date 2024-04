4e jour de grève chez bpost: quelles sont les perturbations?

Les piquets de grève sont donc toujours bien en place devant les centres de tri en Wallonie, que ce soit à Charleroi. "Les camions continuent de rentrer avec la marchandise. Ils peuvent décharger cette marchandise mais sont obligés de ressortir vides. Ici, à Fleurus, les camions peuvent encore entrer et sortir mais, à Liège, le ton s'est durci puisque plus personne ne rentre ni ne sort", explique la journaliste.

Quelles sont les prochaines étapes ? "La situation va être réévaluée ce jeudi après-midi puisque les syndicats doivent se réunir pour voir s'ils sont satisfaits ou non des avancées qu'il y a eu hier lors de la réunion avec la direction de bpost et donc pour savoir si la grève va se poursuivre encore dans les prochains jours", conclut Cathline Delvaux.

Les facteurs et travailleurs des centres de tri de Bruxelles et de Wallonie sont en grève depuis lundi et protestent notamment contre la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux.