Accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Jette: voici l'état des routes ce lundi matin

Dans le sud du pays, les travaux sur l'A6 (prolongement de l'E411) à hauteur de Capellen vous font perdre 15 minutes entre Hondelange et Bridel.

Vous ajoutez 15 minutes en intérieur entre Wezembeek-Oppe et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette vous ralentit toujours 30 minutes entre Grimbergen et Jette. Vous devez ensuite encore ajouter 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

07h17

Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette

On signale déjà un premier accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette en direction de Halle. Deux bandes sont obstruées et vous ralentissez maintenant 25 minutes entre Expo et Dilbeek.

Dans l'autre sens, on signale un objet encombrant à hauteur de Grimbergen et 10 minutes de ralentissements entre Expo et Machelen vers Zaventem.

Début des ralentissements sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize et sur le ring extérieur de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil vers le Carrefour Léonard.

Une plaque d'isolant est signalée en bande de gauche sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Champion en direction du Luxembourg. Prudence si vous passez par là.