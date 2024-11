"Inacceptable": les syndicats s'indignent suite à l'intimidation d'un gardien de prison à son domicile

Un véhicule parti en fumée dans l'allée de la maison. Il est 3 heures du matin, la famille de l'agent est réveillée par une voisine. L'incendie est clairement criminel.

Grégory Wallez, secrétaire général de la CGSP AMiO: "On semble avoir un incident très grave et prémédité du fait qu'il y avait un courrier quand même qui menaçait sa famille s'il allait travailler. Là, on a atteint pour moi l'inacceptable. C'est déjà arrivé. Malheureusement, ça arrive de temps en temps devant les établissements. Ça reste des incidents isolés, mais quand ça arrive, ça laisse des traces qui sont pour moi indélébiles pour toute la famille".