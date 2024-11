L'homme le plus âgé de Belgique s’éteint à 107 ans

L'homme le plus âgé de Belgique, le docteur Alfons Leempoels, originaire de Rotselaar (Brabant flamand), est décédé à l'âge de 107 ans.

Le docteur Alfons Leempoels, figure emblématique de Rotselaar, a marqué les esprits par sa bienveillance et son altruisme. Né et ayant grandi dans cette commune brabançonne, il s'est consacré à sa communauté tout au long de sa carrière médicale.

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Alfons Leempoels avait attiré l'attention des médias en organisant un marathon symbolique dans son jardin. À l'âge de 103 ans, il effectuait quotidiennement des tours de son terrain afin de collecter des fonds pour la recherche sur le coronavirus, un geste applaudi dans tout le pays.

Avec le décès du Dr Leempoels, Jos Kets, résident de Berlaar (province d'Anvers) et également âgé de 107 ans, devient l'homme le plus âgé de Belgique. La doyenne, Denise Waelbers, originaire de Mortsel, détient quant à elle le titre de personne la plus âgée du pays, avec 109 ans.

Albert Van Raemdonck, vétéran de la Seconde Guerre mondiale

Le même week-end, Albert Van Raemdonck, le plus vieux vétéran de Belgique, est décédé dans une maison de repos à Saint-Nicolas, en Flandre orientale. Né le 6 juillet 1916, il a été témoin direct de l’histoire, ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale lors de la campagne de 18 jours en 1940, lorsque la Belgique fut envahie par les forces allemandes.

Après le décès de sa femme en 1999, il avait continué à vivre seul dans le centre de Saint-Nicolas jusqu’à l’âge de 102 ans. Il avait ensuite rejoint la maison de retraite Ennea, où il s’est éteint paisiblement dimanche dernier.