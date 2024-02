Accident sur le ring intérieur à hauteur de Ruisbroek: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Un arbre est tombé sur la chaussée dans l'échangeur entre la E42 et l'A501 à hauteur de Bois d'Haine en direction de La Louvière. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées.

+ 10 min sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard et 15 minutes supplémentaires dans les travaux débutant à Daussoulx.

2 x 7 minutes supplémentaires sur la E40 entre Heverlee et Bertem puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne

07h13

Des ralentissements très restreints

Les ralentissements sont très restreints ce matin.

+5 min au départ de Namur sur l'E411 dans les travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail puis 2 petites minutes seulement à votre arrivée à Bruxelles depuis Jezus-Eik.

2 petites minutes (ce qui n'est rien) sur l'E40 entre Heverlee et Bertem puis entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne et sur l'E429 entre Lembeek et Halle.

C'est bien évidemment sur le ring intérieur de Bruxelles où vous ralentissez le plus avec 15 minutes de perdues entre Grand-Bigard et Vilvorde.