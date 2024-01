Alexander De Croo: "Je pense particulièrement aux agriculteurs et entrepreneurs, leurs craintes sont légitimes"

"Individuellement et collectivement, nous avons la possibilité de trouver des réponses et de lever les incertitudes", a déclaré De Croo. "Chacun a sa place dans notre société. Il est de notre devoir de veiller à ce que les efforts de chacun soient récompensés."

Une grande partie du discours a porté sur la protestation agricole qui a lieu cette semaine. "Le secteur agricole est l'épine dorsale de notre société et un élément essentiel de notre économie", a déclaré le Premier ministre. "Le travail acharné et le dévouement des agriculteurs ont façonné notre pays et apporté la prospérité. Je suis conscient de la nécessité d'assurer la sécurité juridique pour que les entreprises agricoles restent viables. Et qu'il n'y ait aucun doute. Le secteur a un avenir dans notre pays et dans l'Union européenne."

Selon Alexander De Croo, l'innovation est le moteur de notre économie et de la croissance qui nous permettra de nous attaquer aux points faibles de la position de départ de la Belgique. "On pense parfois que l'écologie et l'industrie sont diamétralement opposées. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Notre ambition est de faire de l'innovation un moteur d'une société durable", affirme-t-il.

Enfin, le Premier ministre est également attentif au conflit en Israël. "Les combats au Moyen-Orient ont causé des souffrances indicibles depuis octobre", déclare De Croo. "Les terroristes ont assassiné et violé. Ils ont pris des otages. Nous continuons de condamner cela dans les termes les plus fermes. Mais il y a aussi trop de victimes civiles et cela est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi notre pays est très clair lorsqu'il exige que le droit international soit respecté.