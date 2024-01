Alors que les stocks sont au plus bas, la neige complique la collecte de sang: "Cela a des conséquences immédiates"

La météo de ces derniers jours impacte également les collectes de sang. L’affluence, plus basse que d’habitude, entraîne des conséquences négatives et immédiates sur les réserves disponibles.

La Belgique fait face à une météo qui rend défavorables les déplacements. La neige et le verglas découragent les déplacements, notamment dans les centres de collecte de sang. Au vu des conditions routières, les donneurs ne s'y bousculent pas: "Les donneurs ont des difficultés pour arriver à certains points de collecte", indique Hélène Jottrand, aide au prélèvement à la Croix-Rouge. L'association a d’ailleurs enregistré une baisse de fréquentation de 45 %.

Les stocks au plus bas

Cette baisse de fréquentation met en difficulté la Croix-Rouge, qui se retrouve avec des stocks de sang très limités, et ce, depuis l’après-fête. "Les gens sont en vacances et donc, ils ne viennent pas. On avait déjà fait des appels la semaine dernière". Un constat que fait le centre de Grez-Doiceau : "Les conditions météo impactent directement les réserves de sang. Une situation préoccupante pour la Croix-Rouge. D'autant qu'elle intervient après les Fêtes, période où les donneurs sont plus rares. La neige d'hier n'a rien arrangé", indique Thomas Paulus, chargé de communication service sang.