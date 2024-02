"Bruxelles, prépare-toi, les vaches arrivent": des cortèges de tracteurs se font déjà entendre en Wallonie

Vers 22h, plusieurs vidéos nous sont parvenues via le bouton orange Alertez-nous, montrant des agriculteurs se mobiliser en cortège à Gembloux. Ils ont été filmés chaussée de Namur, notamment. Les agriculteurs utilisaient des mégaphones pour amplifier leurs slogans. "Bruxelles, prépare-toi, les vaches arrivent" ont pu entendre des riverains alertés par les bruits de klaxons. Vont-ils rejoindre Bruxelles cette nuit ou demain, dès 8h30 comme annoncé ? "Pour le moment, ils sont postés au rond-point des trois clés, nous dit Sébastien, un habitant de la chaussée de Namur, joint par téléphone. La dernière fois, ils l'avaient fait aussi, mais à 3h du matin. Là, ils sont présents plus tôt et ont l'air encore plus déterminés. Ils font beaucoup de bruit".

Ce soir et cette nuit, le quartier européen à Bruxelles, se prépare en tout cas à accueillir les agriculteurs. A 22h30, il n'y avait pas encore de tracteurs au rond-point Schuman, ni d'effervescence. "Mais des véhicules de police commencent à installer le périmètre de sécurité", avait rapporté notre journaliste Mathieu Col en direct dans le RTLInfo 19h. Ces installations bloquent particulièrement les accès au Juste Lipse, le bâtiment où se tiendra le sommet européen qui rassemblera les différents ministres européens de l'Agriculture.