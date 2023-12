"Ça a été un flop complet": après les éphémères pistes de patins à roulettes, les patinoires de glace sont de retour

Pour le gestionnaire de la patinoire, ce retour à la glace était une évidence. Après une édition 2022 décevante avec une fréquentation en forte baisse. - 80% sur la piste de patins à roulettes. "C'est une année à oublier", dit Serge Fenocchi, responsable de la patinoire de glace de Namur. "Ça a été un flop complet." Abandonner les roulettes, d’autres patinoires du pays ont fait ce choix. À Huy aussi, l’expérience de 2022 a refroidi le responsable avec 70% d’entrées de moins. "On ne souhaitait pas revivre le flop de l'année dernière", dit Romain Gimenne, responsable de la patinoire de glace de Huy. "C'était évident pour nous. C'était une patinoire de glace ou rien."

Malgré des chutes, Aaliyah, 11 ans est enthousiaste à Namur. Sur la glace aujourd’hui, elle se souvient des patins à roulettes ici même l’an dernier. "C'était bien mais je préfère ici", affirme-t-elle. "C'est plus cool de la vraie glace."

Mais voici un autre élément qui pousse certains gestionnaires à revenir à la glace. Le prix de l’électricité a fortement diminué en un an. La facture sera bien moins élevée que celle estimée pour une patinoire de glace l’an dernier. Mais sans parvenir à retrouver les montants plus avantageux du passé. "Quel que soit le montant de la facture, on fera de la glace", sourit Romain Gimenne.

En deux semaines d’activité, le nombre d’entrées est aujourd’hui plus élevé qu’en un mois et demi de patins à roulettes