Ce 27 septembre est-il vraiment un jour férié ? Qui est en congé ?

Le 27 septembre n'est en principe pas un jour férié. Votre employeur peut vous demander de travailler. Attention toutefois, il y a quelques nuances. Dans le calendrier annuel, on retrouve 10 jours fériés obligatoires, prévus par la loi. Il y a par exemple Noël, le lundi de Pâques ou encore le 15 août.

Mais cela ne concerne que le secteur privé. En d'autres termes, les écoles et les administrations publiques sont bien fermées ce mercredi et c'est le cas depuis 1975. Pas de congé pour les autres? Ça dépend. C'est au niveau de votre entreprise que cela va se jouer. C'est elle qui peut décider de vous accorder un jour férié, on parle alors de jour férié extralégal.