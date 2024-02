Si vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez souvent durant la nuit, ce sujet vous concerne. Certains le qualifient du mal du siècle : de plus en plus de Belges se plaignent de la qualité de leur sommeil. Si le stress lié à notre mode de vie peut, en partie, expliquer ces troubles, un manque de repos peut aussi provoquer des problèmes de santé plus sérieux.

Pour certains, dormir dans les bras de Morphée est un plaisir, notamment lors d'une nuit presque sans réveil. Pour d’autres, les heures de sommeil sont trop peu nombreuses pour espérer une récupération physique et mentale ou alors elles ne sont pas suffisantes. Et il y a ceux dont les nuits sont agitées ou interrompues par le stress.



Selon une étude récente près de 60% des Belges souffrent d’un manque de sommeil. Le phénomène prend de l’ampleur, comme si le rythme imposé par notre société ne laissait plus de place au sommeil. "Il est utile, mais il ne devrait même pas être discuté. Le sommeil est primordial", note Albert Lachman, somnologue au Jardin du Roi Médical Center. Dormir, c’est pourtant naturel et essentiel pour réguler notre organisme. "Par exemple, on peut prendre du poids, car un dérèglement va venir stimuler notre appétit, et donc on prend du poids. Ceux qui dorment plus, ont moins ce problème".

David a 50 ans et ce cadre en entreprise et grand sportif, souffre de troubles du sommeil depuis son adolescence. "Je n'ai aucun souvenir d'avoir passé une bonne nuit, je crois que je n'en ai jamais eu". Seulement, la prise d’anti-dépresseurs ne solutionne pas son problème. Conséquence : sa santé se dégrade avec des problèmes de rythme cardiaque. Aujourd’hui, David espère une solution à ses ennuis de santé : "Investir dans un nouveau lit ou dans des boules quiès, c'est très bien, mais si on ne traite pas la source, on reste toujours au même point".



Pour mieux cerner les troubles liés au repos, mieux vaut passer un test du sommeil. Lors de ce test, 12 électrodes sont placées sur le corps et permettent d’enregistrer une série de données comme les ronflements, les rêves et les niveaux d’endormissement. Le patient peut aujourd’hui effectuer ce test à son domicile.