Commerce alimentaire: les syndicats mettent en garde contre l'absence de CCT

Une quarantaine de représentants syndicaux ont manifesté jeudi à Bruxelles devant le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin de dénoncer l'absence de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) dans le secteur du commerce alimentaire. Ils demandent également le versement d'une prime de pouvoir d'achat la plus élevée possible.

Les syndicats déplorent que les négociations sociales au sein du secteur soient particulièrement laborieuses depuis quatre mois. Ils entendaient ce jeudi envoyer un signal fort vers le banc patronal.

Les syndicats se plaignent aussi de pratiques de dumping social, notamment par le recours de plus en plus important à la franchisation de magasins, et d'attaques qui selon eux sont portées contre le droit de grève, prenant l'exemple du conflit social au sein de l'enseigne Delhaize, "où il a été systématiquement fait appel aux tribunaux et aux huissiers". "Nous exigeons que la liberté des travailleurs de faire grève et de manifester soit garantie", a-t-on pu entendre dans les rangs syndicaux.