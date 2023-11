"On a constaté une augmentation des cas de gale en Wallonie": la maladie doit désormais être déclarée

La gale est une infection de la peau causée par un minuscule parasite à 8 pattes qui appartient à la famille des acariens. Il s’appelle le sarcopte. Cette maladie très contagieuse provoque des démangeaisons de la peau, plus importantes la nuit. La contamination se fait par un contact de peau direct et prolongé.

Une recrudescence des cas de gale a été constatée depuis quelques années dans toute l’Europe, et il y a régulièrement des cas en Belgique. Depuis octobre, des foyers de gale ont été repérés dans des écoles de Binche et de Soignies, dans le Hainaut, rapportent nos confrères de Sudinfo.

En raison de ce retour, la Wallonie a décidé récemment d’inscrire, comme c’était déjà le cas dans les autres régions, la gale parmi les maladies à déclaration obligatoire dès qu’il y a deux cas ou plus liés entre eux.

Quand on a un doute, on va toujours chez son médecin

"On a constaté depuis quelques années une augmentation des cas de gale en Wallonie, en Flandre et en Europe de manière générale. Et donc, il était évident pour nous qu’on allait devoir suivre cette évolution, mais aussi pouvoir apporter les conseils nécessaires aux personnes infectées. Quand on a un doute, on va toujours chez son médecin. C’est lui qui déclarera évidemment la maladie. Néanmoins, toute personne qui a un doute, peut contacter l’Aviq", explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence wallonne pour une vie de qualité.