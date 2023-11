L'alerte jaune n'aura pas suffi: ce lundi matin, les accidents se sont multipliés sur nos routes

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une nouvelle alerte jaune pour des conditions glissantes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. On savait que la situation serait compliquée sur les routes et en effet, les intempéries ont donné lieu à plusieurs accidents.

Des routes glissantes à cause des conditions météo difficiles. L'IRM l'avait annoncé: ce lundi risquait d'être dangereux pour les automobilistes. Le constat en fin de matinée n'est malheureusement pas très bon. Les accidents se sont multipliés et on compte plus de 300 kilomètres de files, partout sur le territoire. La E42 fermée

La E42 a été fermée ce matin, à la suite d'un accident survenu dans le sens Battice vers Spa, indique la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, qui est en intervention sur place. Cinq véhicules sont impliqués dans cet accident et une personne blessée doit être désincarcérée par les services de secours, indiquent les pompiers. Une personne décédée sur le ring de Bruxelles Le ring intérieur de Bruxelles a aussi été fermé à la circulation pendant près de 2 heures après une collision entre une voiture et un camion. Les faits se sont déroulés vers 4h15 à hauteur de Zaventem. Une personne, le conducteur de la voiture, est morte sur le coup et deux passagers sont grièvement blessés. À lire aussi Grave accident entre une voiture et un camion: le ring de Bruxelles fermé pendant deux heures Collision sut la E19

Nos voisins du nord du pays ne sont pas non plus épargnés. Une voiture a percuté un camion qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence de la E19 à Zemst (Brabant flamand). C'était à 6h15, le camion s'est retrouvé en ciseau et perdait du carburant. Seule la bande de gauche était encore praticable. Toujours en Flandre, un véhicule a semble-t-il été victime des routes glissantes. Vers 4h30, en province d'Anvers, une voiture qui circulait sur la E313 a terminé sa course sur le toit. Le conducteur, blessé, a été transporté à l'hôpital. La neige en cause en province de Luxembourg

Un bus qui transportait des enfants à Léglise a glissé dans le fossé vers 7h ce matin, annoncent nos confrères de Sudinfo. Les passagers ont été transportés dans un autre véhicule, aucun d'entre eux n'a été blessé. À quoi s'attendre ensuite? En cours de journée de lundi, la limite pluie-neige remontera progressivement et il ne neigera plus qu'au-dessus de 550m. Cela pourra conduire à une accumulation de 5 à 10 cm de neige en moins de 24h, principalement au-dessus de 400-500 m. À plus basse altitude, il s'agira plutôt de 1 à 5 cm. En fin de journée et lundi soir, il pleuvra temporairement aussi sur les sommets ardennais, mais en seconde partie de nuit, la limite pluie-neige baissera graduellement. Quelques chutes de neige en Ardenne, avec une accumulation probable de quelques centimètres jusqu'à mardi matin, sont également attendues. Un peu de neige fondante deviendra aussi possible jusqu'à basse altitude dans une moitié nord-est du pays.