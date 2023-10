Contrat fixe ou contrat variable: comment comprendre sa facture d'énergie?

Julie Frère était l'invitée de Frédéric Delfosse sur Bel RTL. Le pouvoir d'achat était l'objet de leur entretien. L'occasion de faire le point sur les économies possibles à faire, notamment au niveau de l'énergie.

Pas toujours évident de comprendre nos factures d'énergie. Pour nous éclairer, la porte-parole de Test-Achats a répondu aux questions de Frédéric Delfosse afin de proposer un petit décryptage. Tout d'abord, cet hiver, les factures d'énergie augmenteront à coup sûr: nous passerons de 37€/mégawattheure actuellement à 43€. "On peut regarder les projections d'augmentation du prix du gaz: c'est normal les prix en hiver sont toujours plus élevés. Il y a aussi des facteurs qui influencent cette évolution de prix: la situation géopolitique évidemment, les températures qu'on va avoir cet hiver." Une bonne nouvelle à retenir néanmoins: "On a des réserves de gaz en Europe qui sont remplies à 96%", et les températures sont toujours très douces pour la saison.

Le contrat fixe, un "sécurité" Ces éléments doivent-ils nous faire repenser nos contrats? Selon Julie Frère, des solutions existent pour tous les profils. Cela dépend du consommateur: certains vont être attentifs à l'évolution des prix de l'énergie en temps réel et à leur consommation exacte. "Ces personnes-là peuvent se décider de bloquer un contrat fixe; et on peut toujours le faire dans le courant du mois en cours." D'autres personnes ne suivent pas cette évolution des prix (c'est le cas de la majorité des Belges selon Test-Achats) et ont simplement besoin de "sécurité": celles-ci acceptent de payer leurs factures un peu plus cher pour ne pas se soucier des variations de prix– à l'année, ces contrats fixes coûtent en moyenne 400€ de plus que les contrats variables.



Quels sont les autres informations à observer pour faire son choix? "Certains fournisseurs facturent une redevance annuelle et elle peut être très élevée . Chez Total Energie par exemple elle est 150€ par énergie, donc pour le gaz ET l'électricité. D'autres fournisseurs facturent au prorata." Le rôle du gouvernement? Le gouvernement aide-t-il le consommateur dans la volatilité des prix après la crise covid? "Il y a quand même plein de mesures qui ont été prises: l'élargissement du tarif social, les primes énergies, la baisse de la TVA…" Pour Julie Frère, ce qui manque aujourd'hui est une meilleure compréhension des factures et une lecture plus nette de celles-ci. "Il faudrait développer des outils auprès des fournisseurs pour que chacun sache à tout moment quel prix il paie pour son énergie", et s'adapter plus facilement.