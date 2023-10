Coronavirus: 5 centres de vaccination ouvrent leurs portes ce lundi en Wallonie

L’objectif est d’offrir aux citoyens un maximum de possibilités pour se faire vacciner afin de protéger les personnes vulnérables contre les formes graves de la maladie. La vaccination sera possible avec ou sans rendez-vous. Aucune invitation ne sera envoyée aux citoyens.

En Wallonie, cinq nouveaux centres de vaccination sont ouverts pour lutter contre la remontée du covid : à Charleroi, Verviers, Liège, Tournai et Braine-l'Alleud. Quatre autres centres vont arriver.

"Si vous avez 65 ans et plus, si vous êtes fragiles, si vous avez des comorbidités, si vous prenez des médicaments particuliers... Vous pouvez vous rendre dans un centre de vaccination, chez votre pharmacien ou, en général, chez votre médecin généraliste qui vaccine pour pouvoir vous faire vacciner contre la grippe et le covid-19", indique Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé.

. Les rendez-vous se prennent soit via le site www.jemevaccine.be soit par téléphone au 071/31 34 93 (du lundi au vendredi pendant les heures de bureau).