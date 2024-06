"Il y a urgence": des milliers de parents pourraient être pénalisés aux impôts car ils n'ont pas la bonne attestation fiscale

Partager:

De nombreux parents n’ont pas reçu la bonne attestation fiscale pour les frais de garde d’enfant... Or la déclaration d'impôts, c'est le 14 juillet au plus tard pour les salariés. Cette année, seule l'attestation officielle émise par le SPF Finances est valable. C'est ce document qu'il faut joindre à sa déclaration pour bénéficier de réduction d'impôts. Mais des organismes de stages refusent de remplir ces documents trop complexes. Le préjudice peut atteindre plusieurs milliers d'euros.



La Ligue des familles monte au créneau et somme le SPF Finances de faire preuve de souplesse. En cause, les attestations de stages que les parents doivent joindre à leur déclaration d'impôts. Ce document a changé, seul celui qui est formaté est valable. Le hic, c'est que des organismes de stages rechignent à les fournir, car ils seraient trop compliqués à remplir. Du coup, certains centres de stages ne fournissent pas de documents, ou alors, des versions non-valables. "Pour la déclaration fiscale précédente, les parents pouvaient encore donner les anciennes attestations, donc une attestation qui variait selon chaque organisme de garde. Mais pour cette année, le SPF Finances n'a plus prévu cette période de tolérance et nous a répondu, malgré nos nombreuses demandes, que pour eux, les organismes de garde avaient eu suffisamment de temps pour se mettre aux normes et que du coup, plus de tolérance", explique Jennifer Sevrin, chargée d'études juridiques à la Ligue.

Cette situation agace Charlotte, maman de 3 jeunes enfants : "Je suis agacée de devoir courir derrière, perdre du temps et ne pas les avoir au final. Je peux comprendre qu'il y ait un problème de temps, mais je pense qu'il y a toute une logistique à mettre en place à partir du moment où on ouvre des stages et des garderies pour les enfants", estime Charlotte. Si on ne court pas derrière cet argent, on a vraiment une perte Sans cette attestation, pas de réduction d'impôts et les pertes peuvent se chiffrer en centaines voire milliers d'euros. "Tout coûte cher, les stages ont augmenté, les frais de garderie,... Si on ne court pas derrière cet argent, on a vraiment une perte", fait-elle remarquer. La Ligue des familles fait pression sur le ministre des Finances pour assouplir les démarches. "Il y a urgence, car la prochaine déclaration d'impôts doit être complétée pour le 14 juillet. Nous n'allons pas cesser d'interpeller le ministre des Finances pour qu'il y ait une nouvelle période de tolérance pour toute l'année 2023, afin de pénaliser aucun parent", dit Jennifer Sevrin.