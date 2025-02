Deux fusillades à Bruxelles en quelques heures: l'affaire serait liée au trafic de stupéfiants

Deux fusillades ont éclaté ce mercredi à Bruxelles, l’une à Saint-Josse et l’autre à Anderlecht. Cette dernière a entraîné l’arrêt du métro pendant près de huit heures. Voici ce que l'on sait ce jeudi matin.

La nuit de mardi à mercredi a été marquée par un premier échange de tirs à Saint-Josse, vers 1h30 du matin. Quatre suspects ont tiré à quatre reprises avant de prendre la fuite en voiture. Deux personnes ont été blessées par balle.

Quelques heures plus tard, vers 6h du matin, une seconde fusillade éclate devant la station de métro Clemenceau, à Anderlecht. Deux individus armés de kalachnikovs prennent la fuite en s’engouffrant dans les tunnels du métro, obligeant les autorités à prendre une décision inédite : l’arrêt total des lignes de métro 2 et 6, ainsi que des lignes de tram 4, 10, 51 et 82, pendant près de huit heures.