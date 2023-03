Du jamais vu: TOUTES les crèches publiques de Liège sont fermées durant 5 jours

Bien que les services publics soient essentiels à notre société, ils sont de plus en plus mis sous pression. Le manque de personnel, les budgets réduits et la charge de travail croissante ont un impact sur la qualité des services rendus. C'est le constat que dressent les syndicats des services publics de la province de Liège qui prévoient une semaine d'actions de protestation du 6 au 10 mars.

Les actions prévues incluent la fermeture de toutes les crèches de la Ville de Liège toute cette semaine (des perturbations sont également attendues à la crèche de Herstal). C'est du jamais vu. Les puéricultrices veulent que la pénibilité de leur travail soit reconnue, comme l'explique Christophe Kinot, président de la délégation syndicale CSC à la ville de Liège : "Pouvoir aménager des horaires en fonction de l'âge qu'elles atteignent et des problèmes de santé qu'elles peuvent avoir, une prise en compte de la charge psychosociale. Par exemple, le fait d'avoir un réfectoire bien distinct dans les crèches où elles peuvent s'isoler pour manger n'est pas toujours le cas. Donc forcément, quand vous êtes là 8h par jour avec des enfants qui requierent une attention de tous les instants, c'est usant à la fin".

Nous ne pouvons pas nous passer des services publics

Une grève aura également lieu le 8 mars dans les prisons de Lantin, Paifve, Huy et Marneffe, dans tous les services publics le 10 mars. Il faut aussi s'attendre à des perturbations à la poste. Les administrations, les gares et les hôpitaux seront également touchées par des actions de sensibilisation les 7 et 9 mars.

Selon Gaston Merkelbach, secrétaire régional CSC Services publics, ces actions visent à rappeler l'importance des services publics pour la démocratie ainsi que leur rôle crucial dans notre société: "Nous ne pouvons pas nous passer des services publics", estime-t-il, "à force de réduire les effectifs et de raboter les budgets, la qualité du service offert baisse et la santé des travailleurs est mise en danger".