E-facturation, tarif social télécoms et prime anti-voiture : voici tout ce qui change pour votre portefeuille ce 1er mars

Pendant le week-end (le samedi, le dimanche ou les deux jours), une quarantaine de stations accueilleront les usagers et voyageuses à guichets fermés, comme à Louvain-la-Neuve, Ciney, Liège-Saint-Lambert, Bruxelles-Luxembourg ou encore Mouscron et La Panne.

Dans 25 gares - parmi lesquelles Arlon, Ath, Braine-l'Alleud, Etterbeek, Gembloux ou encore Huy, Nivelles et Mouscron -, les guichets ne seront plus accessibles qu'en matinée durant la semaine.

Le tarif social autour des télécoms, et notamment de l'accès à Internet, est réformé à partir du 1er mars. Il sera désormais possible d'obtenir une connexion au réseau pour un montant maximal de 19 euros, et un pack avec Internet inclus pour un maximum de 40 euros.

Cette réforme du tarif social oblige les opérateurs à proposer des abonnements spécifiques réservés aux clients éligibles au tarif social télécoms. Le ménage concerné pourra ainsi choisir une formule chez l'opérateur de son choix, qui transmettra le dossier au SPF Économie, chargé de vérifier que les conditions sont remplies.

Les abonnements pour Internet seulement (avec une vitesse minimale de 30 Mbps et un volume mensuel minimum de 150 Gb) ne peuvent pas dépasser 19 euros par mois, alors que les packs incluant Internet, la téléphonie et la télévision sont bloqués à 40 euros par mois.

Le tarif social peut s'appliquer notamment aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale, aux personnes isolées de 65 ans et plus, aux ménages avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux personnes atteintes d'un handicap d'au moins 66%. Il s'agit des mêmes catégories pouvant disposer du tarif social énergie.

Les personnes bénéficiant du précédent tarif social ne sont par ailleurs pas contraintes de basculer sur le nouveau régime, précise l'arrêté royal du 11 octobre 2023.

La prime Bruxell'Air pour les Bruxellois qui renoncent à leur voiture augmente

Le montant de la prime Bruxell'Air, destinée aux habitants de la capitale qui renoncent à leur voiture, sera plus élevé à partir du 1er mars. Cette décision émane du gouvernement bruxellois et prévoit une augmentation de la prime de 5 à 110 euros, selon les revenus des ménages concernés.

Les personnes qui se séparent de leur plaque d'immatriculation pourront bénéficier dès le 1er mars d'une prime qui passera respectivement de 500, 700 et 900 euros à 505, 705 et 1.010 euros. Ces montants sont évalués selon les revenus des ménages demandeurs, les plus bas revenus bénéficiant de la prime la plus élevée.

La radiation de la plaque doit désormais concerner une voiture immatriculée depuis au moins une année ininterrompue au nom du demandeur, et non plus deux années comme auparavant.

Cette prime peut également être utilisée pour acheter des abonnements aux transports en commun de la Stib, aux vélos partagés Villo!, aux véhicules partagés Cambio et Poppy ou encore aux services de taxi "Victor".

Suite à cette réforme du gouvernement bruxellois, le budget vélo disponible via cette prime devient désormais un budget "vélo et micromobilité" et passe d'un minimum de 250 à 200 euros. Cela permet ainsi aux demandeurs d'acheter un vélo ou des engins de micromobilité, comme des trottinettes.

Toute demande de prime doit être réalisée dans les six mois suivant la radiation d'une plaque, précise encore l'administration bruxelloise. En 2023, plus de 1.200 primes Bruxell'Air ont été accordées, dont 60% pour des ménages à faibles revenus.

L'e-facturation obligatoire pour des montants de plus de 3.000 euros

À partir du 1er mars, tous les adjudicateurs de l'État devront utiliser la facturation électronique pour tout montant de plus de 3.000 euros, contre un seuil auparavant fixé à 30.000 euros.

Les opérateurs économiques seront donc désormais tenus de transmettre leurs factures par voie électronique pour les marchés publics dont la valeur estimée est supérieure à 3.000 euros.

L'e-facturation est implantée de façon progressive en B2G (business to government), depuis novembre 2022 pour les marchés publics qui atteignent ou dépassent les seuils européens et depuis mai dernier également pour les marchés publics dès 30.000 euros.

En Belgique, un milliard de factures sont échangées chaque année, selon des chiffres relayés par le cabinet du secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel.

"L'automatisation du traitement de ces factures permettrait d'économiser 1,8 milliard d'euros, d'ici cinq ans, si toutes les entreprises faisaient le choix de l'e-facturation", avance le secrétaire d'État qui est également en charge de la Simplification administrative.