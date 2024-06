Embuild appelle les partis à élaborer des accords pour un logement abordable et durable

La fédération de la construction, Embuild, appelle lundi, au lendemain des élections, les partis politiques à négocier pour élaborer des accords ambitieux en se concentrant sur le logement abordable et durable, un investissement dans les infrastructures publiques et nécessaires ainsi que sur la création d'une politique du marché du travail forte.

"Il faut saisir cette opportunité d'orienter notre pays dans la bonne direction pendant les cinq années à venir, d'une façon qui bénéficie à l'ensemble de la société", avance la fédération.

Embuild exige notamment que le logement reste abordable et durable en se concentrant "massivement" dans la construction et la rénovation énergétique. La fédération demande pour cela un soutien financier nécessaire et des règles cohérentes en matière de construction.