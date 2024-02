En 10 ans, le nombre de femmes formées à la conduite de poids lourds a quadruplé: "Ce métier reste en pénurie"

Le nombre de femmes qui suivent et réussissent la formation poids lourds du Forem a quadruplé en une dizaine d'années pour atteindre désormais 10% des élèves des centres de formation Logistique et Transport, se félicite mardi le bureau régional de l'emploi.

En 2023, un peu plus de 60 des 600 permis de conducteur poids lourds (C et CE) ont ainsi été délivrés à des conductrices par les Centres de compétence et de formation du Forem et leurs 5 implantations wallonnes à La Louvière, Estaimpuis, Mornimont, Liège (Bierset) et Molinfaing.